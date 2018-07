Stiri pe aceeasi tema

- Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, relateaza AFP preluata de agerpres. "Aceasta problema a fost…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins joi cererea omologului sau rus, Vladimir Putin, de a permite unor anchetatori din Rusia sa interogheze cetateni americani, inclusiv pe fostul ambasador la Moscova, Michael McFaul, informeaza Reuters, preia Agerpres.Dupa intalnirea de luni,…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus, Vladimir Putin, au cazut de acord privind o data si un loc pentru a organiza primul lor summit oficial, conform consilierului prezidential rus, Yuri Ushakov, scrie The Guardian potrivit News.ro . Ushakov a declarat ca summit-ul nu va avea loc in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters. „Inca sper ca aceasta intalnire – o decizie foarte…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Donald…

