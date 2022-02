Stiri pe aceeasi tema

- Columbia a anuntat luni ca a obtinut angajamentul Moscovei de a nu permite ca asistenta militara a Rusiei catre Venezuela sa ajunga in mainile unor grupari armate care opereaza la frontiera permeabila dintre cele doua tari, relateaza AFP. "Ambasadorul Rusiei ne-a spus ca nicio cooperare militara…

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Mai multe site-uri guvernamentale ucrainene au fost vineri tinta unui atac cibernetic, in contextul unor tensiuni intre Kiev si Moscova, acuzata de pregatirea unei invazii a Ucranei. ”Programul informatic de tip malware, care seamana unui program de tip ransomware, dar care nu are un mecanism de recuperare…

- Rusia continua consolidarea militara la frontiera, facand ca riscul unui conflict in Ucraina sa devina unul „real” in condițiile unui posibil eșec al diplomației, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul unei reuniuni prin videoconferinta cu ministrii de Externe ai…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock, care se deplaseaza miercuri la Washington pentru a discuta cu secretarul de stat american Antony Blinken, a anuntat ca va reafirma importanta dialogului cu Rusia pentru a se preveni un conflict legat de Ucraina, informeaza Reuters și Agerpres.„Cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care condamna actuala concentrare ampla de forțe armate ruse la frontiera ucraineana și cere Guvernului de la Moscova sa își retraga imediat forțele și sa nu mai amenințe țara vecina. În contextul creșterii amenințarilor militare ruse la…