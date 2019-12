Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov pregateste o vizita marti, 10 decembrie, la Washington, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova, pentru AFP, care mentioneaza ca deplasarea va fi prima dupa controversata intrevedere a lui Lavrov cu presedintele american…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pregatește o vizita la Washington, marți, a anunțat purtatoarea sa de cuvânt, o deplasare care ar fi prima dupa controversata întâlnire cu Donald Trump din 2017, potrivit AFP."Vizita este în curs de pregatire", a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a discutat telefonic, luni, cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, exprimandu-si sprijinul fata de negocierile intre Egipt, Etiopia si Sudan cu privire la barajul hidroelectric gigantic de pe Nilul Albastru, a comunicat Casa Alba, transmit Reuters si Xinhua.…

- Ministrul rus al afacerilor externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca dialogul telefonic dintre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski a generat o controversa care a capatat proportii exagerate si a negat, totodata, orice aluzie conform careia Rusia s-ar fi aflat…

- Administratia Vladimir Putin va incerca sa relanseze negocierile de pace dintre Statele Unite si insurgentii talibani afgani, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA Novosti, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Andrei Caramitru ii ataca pe actorii #Rezist: Hai sa facem panarama…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a facut joi apel la țarile din Golf sa inceapa negocieri pentru detensionarea situației din regiune, pe fondul atacurilor cu drone impotriva infrastructurii petroliere din Arabia Saudita, informeaza agenția Interfax, citata de MEDIAFAX.Citește și: Lovitura…

- Ministrul de externe Nicu Popescu intreprinde o vizita oficiala la Moscova, unde are o intrevedere cu omologul rus Serghei Lavrov. "Nicolai Nicolaevici, este prima dvs vizita la noi in tara, in calitate de Ministru.

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, si cel al apararii, Florence Parly, se afla luni la Moscova pentru discutii cu omologii lor rusi. Ministrii francezi si rusi se intalnesc in format '2+2' in cadrul unui dialog interguvernamental, pentru prima data dupa anexarea peninsulei Crimeea…