Peste 63.000 de militari rusi au luptat in Siria, a afirmat miercuri Ministerul Apararii rus, intr-o inregistrare video in care prezinta un bilant elogios al celor aproape trei ani de interventie in sprijinul regimului de la Damasc, informeaza France Presse. 'In Siria, 63.012 militari, intre care 434 de generali si 25.738 de ofiteri, au cunoscut o experienta de lupta', a detaliat ministerul in inregistrarea difuzata in limba rusa pe Youtube. La sfarsitul anului 2017, ministrul apararii Serghei Soigu a indicat ca 48.000 de militari au participat la operatiunea militara declansata la sfarsitul…