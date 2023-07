Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu vede niciun temei pentru a prelungi acordul care a permis Ucrainei sa-si reia exporturile de cereale prin porturile sale maritime dupa ce armata rusa a impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul pornit in februarie 2022, prin urmare Ministerul rus de Externe a transmis marti ca navele…

- Uniunea Europeana ia in considerare propunerea ca Banca Agricola Rusa sa infiinteze o filiala pentru a se reconecta la reteaua financiara globala, ca o favoare pentru Moscova, in speranta ca in acest fel Kremlinul va accepta prelungirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, scrie…

- In conditiile in care Rosselhozbank este sub regimul sanctiunilor, demersul are ca scop salvarea acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, in privinta caruia Moscova da tot mai multe semnale ca nu va mai accepta prelungirea lui dupa data de 17 iulie, cand expira. Rusia a…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat marti ca Moscova ia in considerare posibilitatea de a se retrage din acordul ce reglementeaza transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, motivand ca Rusia a fost “inselata” in ceea ce priveste punerea in aplicare a partilor din acest acord care se In cadrul…

- In cadrul unei intalniri televizate cu jurnalistii si bloggerii de razboi pro-Kremlin, Putin a declarat ca acordul a fost menit sa ajute tarile “prietene” din Africa si America Latina, dar s-a dovedit ca Europa este cel mai mare importator de cereale ucrainene, iar acest lucru asigura o sursa cheie…

- Aruncarea in aer a unei conducte de amoniac, in Ucraina, considerata esentiala in exportul ruse ingrasaminte, risca sa aiba un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, considerat crucial in aprovizionarea alimentara a lumii, ameninta Kremlinul, relateaza…

- Acordul privind exportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra ar putea fi prelungit cu cel putin doua luni. Este mesajul optimist transmis de ministrul turc de Externe aseara la revenirea de la Moscova.

- Luni, 24 aprilie, Rusia le-a cerut Armeniei si Azerbaidjanului sa respecte acordul de incetare a focului din 2020 si s-a declarat ”ingrijorata” de escaladarea tensiunilor intre cele doua tari cu privire la regiunea Nagorno-Karabah, relateaza Agerpres . Azerbaidjanul a infiintat duminica un punct de…