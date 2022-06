Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei a respins joi acuzația premierului britanic Boris Johnson, conform careia, daca Putin ar fi fost femeie nu ar fi invadat Ucraina, transmite Reuters. In acest sens, pentru a respinge afirmația lui Boris Johnson , președintele Vladimir Putin – aflat in vizita in Turkmenistan – la…

- Președintele rus Vladimir Putin respinge teoria premierului britanic Boris Johnson, cum ca liderul de la Moscova nu ar fi declanșat invazia din Ucraina daca ar fi fost femeie , relateaza Reuters . Putin a dat ca argument decizia fostului prim-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, de a trimite…

- Președintele rus Vladimir Putin a respins joi acuzația premierului britanic Boris Johnson potrivit careia daca ar fi fost femeie nu ar fi invadat Ucraina, transmite Reuters. Liderul de la Kremlin a indicat decizia fostului lider britanic Margaret Thatcher de a trimite trupe in Insulele Falklands ca…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat joi, 26 mai, ca jurnaliștii din țarile occidentale vor fi expulzați din Rusia daca YouTube va bloca accesul la briefingurile de presa ale purtatoarei de cuvant a instituției, Maria Zaharova, informeaza Reuters și The Guardian . Zaharova, care ține un briefing…

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, liderul spiritual al celor aproximativ 260 de milioane de credinciosi ortodocsi din intreaga lume, spune ca Biserica Ortodoxa Rusa i-a dezamagit pe liderii Bisericii Crestin Ortodoxe sprijinind invazia Moscovei in Ucraina. Moscova numeste invazia…

- Ambasadoarea Marii Britanii la Moscova, Deborah Bronnert, a fost convocata, vineri, la MAE rus cu privire la cele mai recente sanctiuni impotriva Rusiei, care pot duce la „distrugerea definitiva a legaturilor bilaterale”. Sanctiunile aplicate presei ruse confirma „duplicitatea si cinismul politicienilor…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- China a cerut Statelor Unite sa ridice sancțiunile economice impotriva Rusiei, susținand ca aceasta va ajuta la rezolvarea razboiului din Ucraina declanșat de Vladimir Putin. Astfel, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a spus ca SUA ar trebui sa inceteze sa amenințe…