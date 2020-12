Stiri pe aceeasi tema

- Un înalt diplomat rus a declarat luni ca Moscova nu trimite trupe în Republica Centrafricana, unde o ofensiva a grupurilor rebele a fost numita „tentativa de lovitura de stat” de catre guvern înainte de alegerile programate duminica, potrivit AFP."Nu trimitem…

- Presedintele ales Joe Biden s-a declarat ”foarte ingrijorat” de acest atac cibernetic si a dat asigurari ca securitatea cibernetica este una dintre prioritatile sale. Senatorul republican Mitt Romney a aratat Rusia cu degetul si denuntat ”tacerea de scuzat” a Casei Albe de pana acum. Atacul a inceput…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi speranta ca presedintele-ales al SUA, Joe Biden, va ajuta la rezolvarea problemelor din relatia dintre Moscova si Washington si spus ca se asteapta ca Donald Trump sa aiba in continuare un cuvant greu de spus in viata politica americana, relateaza…

- Polonia asteapta sa vada cum evolueaza din punct de vedere politic si legal situatia din Statele Unite, inainte de a-l recunoaste pe Joe Biden ca presedinte, a afirmat marti ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, citat de Reuters. Victoria lui Biden la 3 noiembrie pune intr-o situatie dificila guvernul…

- Angela Merkel si "presedintele american ales au convenit asupra faptului ca este extrem de importanta colaborarea transatlantica, date fiind numeroasele provocari la nivel mondial", a mai spus purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, intr-un scurt comunicat. Cu aceeasi ocazie, Angela…

- Al 46-lea lider de la Casa Alba are de gestionat o tara dezbinata, cu un sistem sanitar la capatul puterilor, ce face cu greu fata pandemiei Covid-19, o economie afectata ce asteapta un nou pachet de ajutor, relatii internationale incordate cu UE, NATO si China.

- "In noaptea de 2 noiembrie, mai mulți barbați mascați au intrat in banya (sauna tradiționala ruseasca) din casa victimei, au legat proprietarul casei și pe soția acestuia, dupa care au cerut sa li se dea banii pastrați in casa", a declarat intr-un comunicat Comitetul rus de ancheta. Potrivit…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana au aprobat, luni, un plan franco-german de a impune sanctiuni rusilor suspectati de otravirea politicianului rus de opozitie Alexei Navalnîi, au declarat diplomati citati de Reuters, preluat de News.ro. Berlinul si Parisul au facut propunerea…