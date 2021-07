Alegerile din Republica Moldova unde partidul prezidențial PAS și-a spulberat adversarii, obținand un scor istoric de aproximativ 53%, nu au ramas fara ecou in Rusia. Experții de la Moscova sunt ingrijorați cu privire la drumul pro-european al Republicii Moldova și avertizeaza ca Romania devine din ce in ce mai atractiva, in comparație cu Federația Rusa. […] The post Moscova nu ne da pace: „Rusia nu trebuie sa subestimeze amenințarea Romaniei ci sa raspunda urgent” first appeared on Ziarul National .