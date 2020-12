Moscova nu crede în lacrimi și a început să-i vaccineze pe ruși. Cum este atmosfera în Rusia azi Un numar de 70 de centre de vaccinare au fost deschise in capitala rusa, destinate prima data lucratorilor sociali, personalului medical si cadrelor didactice. "Cetatenii din principalele grupe de risc care din cauza activitatilor profesionale intra in contact cu multe persoane se pot vaccina", au indicat autoritatile. Rusia a fost una dintre primele tari care a anuntat dezvoltarea unui vaccin - numit Sputnik V dupa satelitul sovietic - in august, inainte chiar de inceperea testelor clinice la scara larga. Vaccinul este in prezent in a treia faza si ultima de teste clinice pe 40.000 de voluntari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

