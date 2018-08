Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a condamnat in termeni duri decizia Uniunii Europene de a sanctiona firme implicate in construirea podului care face legatura cu fosta provincia ucraineana Crimeea, informeaza site-ul Politico.eu, conform mediafax. "In mod evident, Uniunea Europeana este bantuita de alegerea libera a…

- Uniunea Europeana a impus sancțiuni impotriva companiilor ruse care au participat la construcția podului din Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia. Ministerul rus de Externe considera ca noile sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva companiilor rusești reprezinta ”o politica subversiva” indreptata…

- Cei doi se prețuiesc, deși le este greu sa accepte public acest lucru Presedintele SUA, Donald Trump, se intalnește luni la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la finalul unui turneu diplomatic in cursul caruia liderul de la Casa Alba a criticat in repetate randuri aliatii europeni. Cei doi…

- Diplomații din Rusia și-ar petrece tot timpul cu dezmințiri, daca Moscova ar reactiona la toate stirile false care o vizeaza, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

- Ambasada Rusiei a comunicat pe pagina sa de Facebook ca decizia va face din Norvegia o tara “mai putin previzibila” si a avertizat ca “ar putea sa duca la tensiuni mai mari si sa porneasca o cursa a inarmarii in timp ce destabilizeaza situatia din nordul Europei”.“Vedem ca un gest neprietenos…

- Noul ministru de externe al Italiei, Enzo Moavero Milanesi, a chemat Alianta Nord-Atlantica sa mentina dialogul cu Moscova, vazand in Consiliul NATO-Rusia cel mai important forum de discutii intre Moscova si membrii Aliantei, transmite dpa, informeaza Agerpres.Intr-un comunicat al Ministerului…

- Consulatul britanic din Sankt Petersburg, a carei inchidere a fost ordonata de Moscova dupa ce a fost acuzata de Londra ca ar fi implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, va ramane deschis pe durata Campionatului Mondial de Fotbal (14 iunie-15 iulie), a anuntat vineri Londra, relateaza…

- Romania va fi reprezentata la receptia din aceasta seara de la Ierusalim organizata cu ocazia inaugurarii ambasadei Statelor Unite. Haaretz precizeaza ca Romania si Austria sunt percepute ca fiind "prietenoase" fata de politica Guvernului Benjamin Netanyahu. Initial, Bulgaria a anuntat si…