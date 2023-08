O drona a lovit un zgarie-nori intr-un cartier de afaceri la Moscova, a informat marti dimineata primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Oficialul a adaugat ca mai multe dintre aceste dispozitive au fost doborate de apararea antiaeriana. Fatada cladirii, deteriorata „Mai multe drone au fost doborate de sistemele de aparare aeriana in timp ce incercau sa […] The post Moscova, lovita din nou de drone. Tinta: un zgarie-nori dintr-un cartier de afaceri first appeared on Ziarul National .