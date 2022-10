Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca livrarile de arme ale Uniunii Europene catre Kiev fac ca blocul comunitar sa fie parte a conflictului in Ucraina, iar tarile care pompeaza arme Ucraina sunt 'sponsori ai terorismului', relateaza Reuters.

- Ministerul rus de Externe declara joi ca livrarile de armament ale Uniunii Europene catre Ucraina fac din UE o "parte in conflictul" din Ucraina si denunta tarile care furnizeaza armament Kievului drept "sponsori ai terorismului", relateaza AFP.

- Președintele chinez Xi Jinping nu s-a dus la cina oficiala la care au participat 11 șefi de state prezenți la summitul regional de securitate din Uzbekistan. Absența lui a fost motivata invocandu-se politica delegației Chinei privind COVID-19, a declarat vineri, 16 septembrie, pentru Reuters o sursa…

- Unii membri ai delegației Federației Ruse la cea de-a 77 sesiune a Adunarii Generale ONU de la New York au primit vize, anunța Ministerul de Externe de la Moscova, citat de Reuters. Printre aceștia se afla și șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

- Federatia Rusa a declarat persona non grata un membru al echipei Ambasadei Romaniei la Moscova. Ministerul roman de Externe sustine ca este o masura de reciprocitate la expulzarea unui membru al Ambasadei Federatiei Ruse in tara noastra, anuntata in luna august. Ministerul de Externe reaminteste ca…

- Rusia a anunțat joi ca expulzeaza un diplomat roman, ca raspuns la decizia similara luata de autoritațile de la București, scrie Reuters. Inca din luna martie, Romania, alaturi de toate statele UE, SUA și Marea Britanie, a fost trecuta de Rusia pe lista „țarilor neprietenoase cu Rusia”. Rusia și țarile…

- Țarile occidentale cu influența asupra Ucrainei ar trebui sa oblige Kievul sa inceteze sa mai bombardeze cea mai mare centrala nucleara din Europa, intrucat aceste atacuri sunt „extrem de periculoase”, a susținut luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. „Ne așteptam…

- Rusia a interzis investitorilor din asa-numitele tari neprietenoase sa vanda actiuni detinute la proiecte energetice cheie si banci pana la sfarsitul anului, intensificand presiunea in conflictul cu Occidentul legat de sanctiuni, transmite Reuters. Tarile si aliatii occidentali, inclusiv Japonia,…