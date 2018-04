Moscova le cere liderilor occidentali 'să se gândească la consecinţele' ameninţărilor lor Rusia le-a cerut joi liderilor occidentali "sa se gandeasca in mod serios la consecintele amenintarilor lor" de a intreprinde lovituri asupra Siriei ca riposta la un presupus atac chimic pe care ei il imputa regimului de la Damasc, dand asigurari ca Moscova nu doreste o escaladare a situatiei, informeaza AFP si TASS.



"Le cerem membrilor comunitatii internationale sa se gandeasca serios la consecintele posibile ale unor asemenea acuzatii, amenintari si actiuni planificate" la adresa guvernului sirian, a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova, in timpul unei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

