- Independenta politicii Ungariei a fost apreciata luni, la Moscova, de purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când acesta a anuntat ca presedintele rus, Vladimir Putin, îl va primi, marti, pe premierul ungar, Viktor Orbán, potrivit agenției de presa maghiare MTI.Dmitri…

- Kremlinul a laudat luni modul independent in care isi alege partenerii premierul ungar Viktor Orban, care va efectua marti o vizita oficiala la Moscova, relateaza agentia EFE. ''Noi apreciem abordarea independenta a Ungariei in urmarirea propriilor interese si alegerea partenerilor'', a declarat…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina în actualul conflict al acesteia cu Rusia atât timp cât Kievul continua sa priveze minoritatea maghiara de drepturile ei, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care a insistat ca tara sa sustine o relatie de ''respect…

- Rusii si occidentalii ramân pe pozitii „total divergente” în pofida unei saptamâni de diplomatie intensa, ceea ce este „deranjant”, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu difuzat duminica de canalul american…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Coșmarul migranților de la frontiera Poloniei e in defașurare. Ei sunt amenințați de militarii din Belarus sa forțeze frontiera. Armata poloneza a prezentat imagini care surprind momentul in care un soldat din Belerus trage spre migranții inghesuiți la frontiera cu Polonia, pentru a-i obliga sa ia cu…