Confruntata cu o intensificare a miscarii antivaccin, capitala Rusiei a recurs la o campanie online in care figurile principale sunt vampiri insetati de sange in incercarea de a sublinia importanta imunizarii, relateaza AFP. Departamentul de sanatate al Moscovei a lansat saptamana aceasta pe internet un videoclip in care eroul este un vampir infricosator, insotit de fiica sa, care intreaba un medic daca aceasta poate bea in siguranta sangele persoanelor nevaccinate. Medicul, care afirma ca ar fi bine sa nu bei sange deloc, observa ca ar fi deosebit de periculos sa consumi hemoglobina unei persoane…