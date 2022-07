Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se afla, impreuna cu mai mulți oficiali din Ungaria, la Baile Tușnad colo unde in aceste zile este organizata Universitatea de Vara Balvanyos. Alaturi de Viktor Orban s-au aflat și oficialii romani din Guvernul Romaniei, Kelemen Hunor sau Eduard Novak, ministrul…

- ​​Ungaria pare gata sa-și abandoneze, pe moment, marșul sau economic in Transilvania, iar Romania ii promite, in schimb, sprijin in criza gazelor care a cuprins intregul continent, scrie Deutsche Welle . Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu și omologul sau ungar, Peter Szijjarto s-au prezentat,…

- Premierul Ungariei, ultranationalistul Viktor Orban, a declarat miercuri ca tara sa nu va sustine nicio propunere care sa implice NATO in razboiul din Ucraina, deoarece considera ca este vorba despre un conflict exclusiv intre Rusia si Ucraina, transmite agentia MTI. Agentia EFE aminteste ca Orban a…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atacata in contextul conflictului dintre Rusia si Ucraina si ca romanii care isi petrec concediul

- Revenirea economica așteptata a Europei din cauza pandemiei de coronavirus a fost impiedicata de o serie de factori in ultimele saptamani, iar fiecare colț al continentului se confrunta cu prețuri in creștere. Inflația pentru intreaga Uniune Europeana este de așteptat sa atinga 6,8% in acest an, deoarece…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a impus o noua stare de urgența, invocind razboiul din Ucraina, despre care a spus ca „reprezinta un pericol pentru securitatea noastra fizica”. Intr-un mesaj video postat pe Facebook pe 24 mai, Orban a declarat ca nimeni nu poate prezice sfirșitul razboiului, care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca exista un risc mare ca discuțiile de pace cu Moscova sa se incheie, din cauza atrocitaților comise de trupele ruse, scrie The Guardian.