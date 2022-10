Stiri pe aceeasi tema

- SUA nu au "inca niciun indiciu" ca Rusia a decis sa faca uz de arma nucleara, chimica sau biologica, a declarat luni un inalt responsabil militar american, intr-un moment in care Ucraina si aliatii sai occidentali se tem de o escaladare din partea Moscovei, potrivit AFP. "Inca nu avem niciun indiciu…

- Potrivit sursei citate, Serghei Șoigu a incercat probabil sa incetineasca sau sa suspende ajutorul militar occidental acordat Ucrainei și, eventual, sa slabeasca alianța NATO prin convorbirile alarmiste pe care le-a avut duminica cu mai mulți miniștri ai apararii din țari membre ale Alianței Nord-Atlantice.Mai…

- Statele Unite și Ucraina au negat sugestia Rusiei cum ca Ucraina pregatește folosirea unei “bombe murdare”, numind-o o minciuna periculoasa, conform The Guardian. Ministrul rus Apararii, Sergei Shoigu, a declarat duminica ca Rusia este ingrijorata de faptul ca Ucraina ar urma sa foloseasca o astfel…

- SUA, Franța și Marea Britanie reacționeaza prompt dupa ce ministrul Apararii din Rusia, Serghei Șoigu, a inițiat mai multe convorbiri telefonice, invocand posibilitatea ca Ucraina sa foloseasca "o bomba murdara".

- Razboiul din Ucraina se apropie de finalul celei de-a opta luni. Rusia continua sa bombardeze infrastructura energetica și orașele din Ucraina. Kievul, Washingtonul și Londra se tem ca acuzațiile rusești privind intenția ucrainenilor de a folosi o așa zisa "bomba murdara" ar putea fi un pretext. Ministrul…

- In timp ce pe campul de lupta, forțele ucrainene au desfașurat noi operațiuni ofensive in nord-estul Ucrainei, iar forțele rusești au continuat sa se pregateasc pentru o retragere din Herson, ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a inceput sa iși sune omologii occidentali pentru a le transmite ca…

- Kievul a exprimat duminica temeri cu privire la un posibil atac "sub steag fals" din partea Rusiei dupa ce ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat in convorbiri telefonice purtate in aceeasi zi cu omologii sai din Franta, Turcia si Marea Britanie ca Ucraina ar pregati un atac cu "bomba…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a discutat duminica la telefon cu ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, și cu omologul sau turc, Hulusi Akar, despre conflictul din Ucraina, a anunțat armata rusa intr-un comunicat. In timpul conversației cu omologul sau francez, Serghei Șoigu…