- Aleksei Juravliov, prim-vicepresedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), a avertizat, marți, ca prin interzicerea fortelor de opozitie, conducerea Republicii Moldova repeta calea Ucrainei „de transformare a tarii intr-o anti-Rusie”, relateaza agentia…

- In cazul in care Curtea Constituționala de la Chișinau va decide scoaterea Partidului politic Șor in afara legii, formațiunea va fi radiata de pe lista partidelor politice. Potrivit Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, acest partid este o „grupare criminala” care nu trebui sa-și gaseasca locul in…

- Funcționari publici, inclusiv din forțe de ordine, au primit scrisori de amenințare prin care li se cerea sa nu indeplineasca ordinele. In cadrul unui interviu pentru RFI , ministra de Interne a Republicii Moldova, Ala Revenco, a declarat ca țara sa este proactiva in detectarea amenințarilor de securitate…

- Magistratii Curtii Constitutionale s-au intrunit pentru a treia zi consecutiv pentru a verifica constitutionalitatea Partidului SOR. Simpatizanții, nostalgici dupa vremurile sovietice, au venit in fața instituției pentru a-și arata nemulțumirea, dar și simpatia fata de Moscova.La Curtea Constituționala…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta CSAT, marti, 11 aprilie, pe agenda fiind aspecte privind situatia de securitate din Marea Neagra, in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei si a interventiilor externe asupra Republicii Moldova, dar și conceptia dezvoltarii aviatiei militare romane.…

- Republica Moldova beneficiaza deja de pe urma obținerii statutului de țara candidat la Uniunea Europeana, avand posibilitatea de a se folosi de unele programe la care au acces doar statele membre UE. Despre oportunitați și limitari in drumul Republicii Moldova catre UE a vorbit ambasadorul UE la Chișinau,…

- Rusia nu renunta la ideea preluarii puterii in Republica Moldova si actioneaza prin diferite mijloace ale razboiului hibrid pentru a-si instala la Chisinau o guvernare prorusa obedienta, a declarat presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, informeaza…