Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia are cunostinta despre planurile Ucrainei de a utiliza o „bomba murdara”, reluand o acuzatie nefondata facuta in mod repetat de Moscova in ultimele zile. El a mai spus, la o reuniune cu sefii serviciilor de informatii din mai multe foste republici…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a discutat duminica la telefon cu omologul sau francez Sebastien Lecornu despre situatia din Ucraina, situatie care „are o tendinta spre o escaladare necontrolata”, informeaza AFP si Reuters. Serghei Soigu „i-a impartasit omologului sau francez ingrijorarile sale…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat marti, 4 octombrie, incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de razboi, transmite Reuters și Agerpres…

- Presedintele Klaus Iohannis: Romania condamna cu fermitate anuntul presedintelui Putin cu privire la urmatorii pasi ai Rusiei Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor „operatiunii militare speciale” in Ucraina, in cursul…

- Vladimir Putin nu vrea sa cedeze in fața Ucrainei. Drept urmare, in cea mai recenta declarație a sa, liderul de la Moscova a minimalizat contraofensiva ucraineana. Cu un zambet in colțul gurii, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia va raspunde mai puternic daca trupele sale vor fi supuse mai multor presiuni,…

- Papa Francisc a facut apel miercuri la incetarea actualului „razboi mondial” si le-a cerut „tuturor sa fie constructori ai pacii”, mentionand totodata ca se roaga pentru „Ucraina martira”, transmite Reuters. „Nu uit Ucraina martira”, a spus papa la sfarsitul audientei sale saptamanale din Piata Sf.…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Agerpres , cu referire la Reuters. Vicepresedintele Consiliului…