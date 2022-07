Stiri pe aceeasi tema

O prima nava incarcata cu 7.000 de tone de cereale, sub protectia marinei ruse, a parasit portul ucrainean Berdiansk, ocupat de Rusia, au anuntat joi noile autoritati locale instalate de Moscova, relateaza AFP.

Liderii celor 27 de state membre vor solicita executivului UE sa gaseasca soluții pentru aprovizionarea cu energie ca raspuns la scaderea importurilor de gaze de catre Moscova, in condițiile in care o duzina de țari europene au fost afectate.

Jurnaliștii de la Washington Post, care au consultat mai multe surse diplomatice, arata faptul ca relațiile dintre China și Rusia sunt extrem de incordate.

Moscova a obtinut, in timpul operatiunii din Ucraina, "probe documentare ale unor componente ale armelor biologice care au fost create in principal" in apropierea granitelor Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in cadrul summitul aliantei militare regionale Organizatia Tratatului de…

Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Federatia Rusa, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la sediul Ministerului rus de Externe, unde i s-a transmis o nota privind declararea a zece angajati ai misiunii diplomatice romane la Moscova 'personae non gratae', conform unui comunicat…

Biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a adoptat marți o rezoluție care ar putea duce la inchiderea biroului regional al Rusiei. Rezoluția ar putea duce la inchiderea biroului regional al Rusiei și la suspendarea reuniunilor din aceasta țara, ca raspuns la invazia acesteia in Ucraina,…

Razboiul din Ucraina va continua pana cand "Rusia va decide sa ii puna capat" si cand va exista "posibilitatea semnarii unui acord politic serios", intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN.

Liderul regiunii separatiste Donetk, din estul Ucrainei, a afirmat marti ca Rusia ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare dupa atingerea frontierelor regiunii, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA, relateaza Agerpres.