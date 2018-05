Agentia rusa pentru reglementarea telecomunicatiilor Roskomnadzor a anuntat luni ca i-a cerut companiei Apple sa inceteze distributia in Rusia a mesageriei Telegram, dandu-i o luna pentru a executa cererea, sub amenintarea unor "posibile" masuri de retorsiune, informeaza AFP si Interfax. Intr-un comunicat, Roskomnadzor informeaza ca i-a cerut Apple sa inceteze sa mai propuna mesageria Telegram utilizatorilor rusi ai magazinului de aplicatii AppStore si (i-a cerut) sa blocheze notificarile trimise prin Telegram, ceea ce inseamna ca utilizatorii nu vor mai putea primi alerte in cazul unui nou mesaj.…