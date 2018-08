Moscova, focuri de armă trase asupra poliției Potrivit anchetatorilor, un barbat 'a deschis focul fara niciun motiv' asupra politistilor care treceau pe langa el pe o alee din capitala rusa, nu departe de sediul Ministerului Afacerilor Externe. Politistii au ripostat si l-au ranit pe atacator, care a fost internat in spital. Un politist a fost de asemenea ranit, precizeaza comunicatul. Conform politiei ruse citate de agentia oficiala TASS, fortele de ordine vizate de atac fac parte dintr-un regiment special insarcinat cu paza misiunilor diplomatice straine din Rusia. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

