Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Fraza cu cea mai mare creștere in cautarile rușilor, marți, a fost „cum sa pleci din Rusia”, conform datelor furnizate de Google Trends. In plus, o publicație ruseasca a anunțat ca la cateva minute dupa discursul lui Vladimir Putin, au fost cumparate toate biletele de avion de astazi dinspre Moscova…

- In articolul sau de opinie, Ministrul de Externe rus insinueaza ca africanii sunt in pragul foametei din cauza sanctiunilor impuse de occidentali impotriva Rusiei. Sanctiunile pun in pericol aprovizionarea cu cereale la nivel mondial, nu razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, acuza seful…

- In articolul sau de opinie, Ministrul de Externe rus insinueaza ca africanii sunt in pragul foametei din cauza sanctiunilor impuse de occidentali impotriva Rusiei. Sanctiunile pun in pericol aprovizionarea cu cereale la nivel mondial, nu razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, acuza seful…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…

- Rusia i-ar fi instruit pe angajatii centralei nucleare Zaporojie sa nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat in exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News. Anuntul vine pe fondul acuzatiilor si speculatiilor din partea Rusiei si Ucrainei ca vineri este planificat un incident…