Moscova, după plecarea angajaților ambasadei: Acest pas neprietenos va avea consecințe Ministerul rus de Externe a anunțat in aceasta seara ca, angajații ambasadei Rusiei in Moldova și membrii familiilor acestora s-au intors la Moscova cu un zbor special, dupa ce au fost obligați sa paraseasca Chișinaul in legatura cu decizia autoritaților moldovenești de a reduce personalul Ambasadei. Astfel, reprezentanții MAE-ului rus au publicat o declarație oficiala, in care au menționat ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anunțat in aceasta seara ca, angajații ambasadei Rusiei in Moldova și membrii familiilor acestora s-au intors la Moscova cu un zbor special, dupa ce au fost obligați sa paraseasca Chișinaul in legatura cu decizia autoritaților moldovenești de a reduce personalul Ambasadei.…

- Ministerul moldovean de Externe solicita Moscovei sa se abțina de la comentarii sau interferențe in treburile interne ale țarii, dupa comentariul Kremlinului pe tema scandalului din Biserica Ortodoxa.

- Zelenski se va intalni cu Erdogan la Istanbul. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi vineri la Istanbul pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan. Intalnirea va avea loc pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea…

- Un comentariu bine șlefuit al Chinei arata ca Beijingul ramane alaturi de Putin. Viceministrul rus de Externe, Andrei Rudenko, a ajuns duminica la Beijing unde s-a intalnit cu oficiali chinezi, ocazie cu care cele doua parți și-au reafirmat parteneriatul strans și increderea

- Moscova este in continuare nemulțumita de modul in care este implementat acordul de la Marea Neagra privind cerealele, a declarat sambata, 10 iunie, ministrul adjunct de externe Serghei Verșinin, dupa ce s-a intalnit cu o zi inainte cu inalți oficiali comerciali ai ONU, relateaza agenția oficiala de…

- Guvernul de la Berlin a decis sa inchida patru din cele cinci consulate ale Rusiei din Germania, ca represalii dupa restrictiile impuse de Moscova reprezentarii diplomatice germane pe teritoriul rus si care au determinat Germania sa-si inchida la randul ei trei consulate din Rusia, relateaza miercuri,…

- Ministerul rus de Externe sustine ca detine informatii privind concentrarea formatiunilor militare ucrainene in apropiere de regiunea transnistreana a R.Moldova si ameninta ca va reactiona „adecvat" in cazul in care fortele ucrainene vor pune la cale o „provocare". Afirmatiile au fost facute de catre…

- Cetațenii ruși ar trebui sa țina cont de toate riscurile atunci cind calatoresc in Republica Moldova. Acest lucru a fost declarat de ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Mihail Galuzin, intr-un interviu acordat TASS. "S-au inmulțit cazurile de atitudine discriminatorie a autoritaților moldovenești…