- Uniunea Europeana a avertizat luni Rusia ca vor exista "consecinte" pentru toti cei implicati in organizarea alegerilor - pe care ea le considera ilegale - in teritoriile ucrainene anexate de Moscova, relateaza France Presse.

- Contraofensiva dusa incepand din iunie de armata Kievului are drept obiectiv eliberarea intregii Ucraine si „nu conteaza cat timp va dura aceasta”, a declarat seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba. „Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri, 11 august, ca a ordonat guvernului sau sa reia contactele cu Polonia, in pline tensiuni frontaliere intre aliatul Moscovei si statul vecin membru NATO, relateaza Agerpres. ”Este necesar sa discutam cu polonezii. I-am ordonat prim-ministrului…

- Uniunea Europeana a anuntat joi, 3 august, inasprirea sanctiunilor sale impotriva Belarusului pentru sprijinul acordat Moscovei in razboiul acesteia din Ucraina, prin extinderea listei negre si restrictionarea exporturilor, in special in ceea ce priveste tehnologia destinata dronelor, potrivit Agerpres…

- Cum au reușit dronele ucrainene sa ajunga pana la Moscova nedetectate? Ce s-ar urmari de faptDronele care au atacat la primele ore ale zilei de marti Moscova si regiunea adiacenta au fost lansate de pe teritoriul Ucrainei, a declarat un inalt oficial din domeniul apararii antiaeriene din Rusia, relateaza…

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- UPDATE – Toate restrictiile impuse anterior pe soselele nationale din Rusia au fost ridicate, a anuntat agentia de presa TASS la primele ore ale zilei de duminica, citand Agentia Federala a Drumurilor. Mercenarii rusi puternic inarmati, care inaintasera semnificativ catre Moscova – intr-o provocare…

- Rusia anunta vineri ca a „largit considerabil” lista oficialilor europeni carora le interzice intrarea pe teritoriul rus, ca raspuns la cel de-al 11-lea pachet de sancțiuni impuse Moscovei de Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, potrivit News.ro.