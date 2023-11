Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia rusa a denuntat marti o presupusa "campanie de represiune" in cadrul recentelor alegeri locale din Republica Moldova, in timp ce, de la Chisinau, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean), aflat la putere, a acuzat Moscova de ingerinta.

- Primarul in exercitiu al municipiului Chisinau, Ion Ceban, a obtinut cele mai multe voturi in urma centralizarii rezultatelor de la 110 din totalul celor 305 sectii de votare din capitala Republicii Moldova. Potrivit datelor centralizate de Comisia Electorala Centrala, Ceban, care candideaza din partea…

- Partidul Acțiune și Solidaritate și Mișcarea Alternativa Naționala ar acumula cele mai multe voturi in cadrul alegerilor locale generale din capitala. Datele au fost prezentate intr-un sondaj realizat de compania iData.Astfel, PAS ar acumula 22,6%, fiind urmat de MAN cu 22,4%. PSRM ar obține 9,4%,…

- Presedintele Comitetului pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Leonid Slutki, a reactionat virulent la anuntul autoritatilor de la Chisinau privind blocarea accesului la 31 de site-uri rusesti, intre care unele ale principalelor

- Testamentul lui Ion Druța va fi indeplinit, trupul neinsuflețit al scriitorului urmeaza sa fie adus luni, 2 octombrie, la Soroca, pentru a fi inhumat langa Lumanarea Recunoștinței, dupa cum i-a și fost dorința, transmite Observatorul de Nord și Realitatea.md . Mai intai sicriul va fi depus la Teatrul…

- Socialistul Igor Dodon nu poate garanta faptul ca razboiul pornit de Rusia in Ucraina nu se va extinde și in Republica Moldova. Considerat portavocea Kremlinului, Dodon nu a scapat ocazia sa o atace și astazi pe șefa statului Maia Sandu, amintind ca nu are copii și spunand ca va parasi fara ezitare…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va lua 24,1 % dintre sufragii, fiind urmat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și formațiunea Șor, scoasa in afara legii, cu 13,4 % și, respectiv, 8,6 %, potrivit rezultatelor sondajului Institutului de Politici Publice (IPP) de la Chișinau.

- „Am primit cu mare satisfacție personala aceasta noutate – inseamna ca suntem de partea binelui”, in acest mod a reacționat deputatul PAS, Radu Marian, la decizia Kremlinului de a-l introduce in lista celor 20 de oficiali moldoveni al caror acces in Federația Rusa este interzis, scrie TV8. „Este o dovada…