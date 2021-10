Moscova denunţă decizia SUA de a-i califica pe ruşi ca solicitanţi "fără adăpost" pentru acordarea vizei Rusia a condamnat duminica o decizie a SUA de a-i include pe cetatenii rusi care doresc obtinerea unei vize în Statele Unite pe o lista a &"nationalitatilor fara adapost&", asa-numita &"Homeless Nationalities&", care pot solicita vize în terte tari.

Aceasta decizie permite rusilor sa ceara vize americane la Varsovia în loc de tara lor de bastina, dupa ce Ambasada SUA a încetat sa mai proceseze majoritatea solicitarilor de viza în luna mai din cauza interdictiei impuse de Moscova de a angaja personal din Rusia la ambasada, scriu Reuters, Interfax, RIA Novosti și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

