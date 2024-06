Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul rus de Externe Serghei Riabkov a declarat vineri ca fostul presedinte american si actual candidat la Casa Alba, Donald Trump, va intelege, mai devreme sau mai tarziu, ca propunerea rusa de pace in Ucraina „nu are alternative”, informeaza EFE.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului susține ca președintele rus Vladimir Putin nu s-a trezit „inainte de ivirea zorilor” pentru a urmari dezbaterea televizata dintre cei doi candidați la Casa Alba, democratul Joe Biden și republicanul Donald Trump.Dmitri Peskov a ținut sa-l prezinte pe Vladimir Putin…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a respins propunerea consilierilor fostului președinte american Donald Trump de a ingheța conflictul ucrainean de-a lungul liniei frontului. Orice plan de incheiere a razboiului cu Rusia ar trebui sa se bazeze pe dreptul internațional, iar pacea ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP. „In general, nu exista nicio diferenta pentru noi”, a afirmat Putin…

- Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a amenințat luni ca SUA s-ar putea confrunta cu „consecinte fatale” in cazul unei „erori de calcul” in folosirea armelor americane impotriva unor ținte militare din teritoriul Rusiei.„As vrea sa-i avertizez pe liderii americani impotriva erorilor de calcul…

- „Oricat de tensionata ar fi situația, este timpul sa ne pregatim urgent, pentru ca s-ar putea sa se inrautațeasca mult mai mult”, scrie jurnalista Frida Ghitis intr-un articol de opinie publicat de CNN, in care analizeaza evenimentele din ultima perioada, de la investirea lui Vladimir Putin pentru un…

- UPDATEConform planului, NATO ar prelua o parte din activitatea de coordonare de la o coalitie ad-hoc condusa de SUA, cunoscuta sub numele de grupul Ramstein - un pas menit in parte sa protejeze, in perspectiva unei posibile reduceri a sprijinului american, daca Donald Trump se intoarce la Casa Alba,…