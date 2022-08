Moscova consideră că Washingtonul este direct implicat în conflictul ucrainean, întrucât validează ţintele atacate de Kiev Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor ruse obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra acestor tinte, relateaza Reuters. Intr-o declaratie postata pe Telegram, Ministerul rus al Apararii acuza SUA ca aproba tintele atacate de armata ucraineana cu ajutorul rachetelor lansate de sistemele americane HIMARS. Ministerul rus noteaza de asemenea ca directorul adjunct al serviciilor de informatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

