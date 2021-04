Rusia constata un amestec direct al SUA si UE in afacerile interne ale Republicii Moldova si le indeamna sa se abtina de la aceasta, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de agentia de presa oficiala TASS, intr-un comentariu la ceea ce expertii au calificat drept un "puci anticonstitutional" la Chisinau din partea majoritatii parlamentare create in jurul socialistilor prorusi. "Ministerul rus de Externe a atras in mod repetat atentia asupra amestecului direct al Statelor Unite si Uniunii Europene in procesele politice interne ale Republicii…