Moscova cere Turciei să înceteze sprijinul pentru "grupări teroriste" în regiunea Idlib Turcia trebuie sa înceteze sprijinul pentru &"grupari teroriste&" în regiunea siriana Idlib, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, adaugând ca a lansat atacuri împotriva gruparilor armate sustinute de Ankara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.



Denuntând atacuri lansate de partea turca în care au fost raniti patru soldati sirieni, armata rusa a solicitat &"partii turce sa înceteze sa sustina actiunile gruparilor teroriste si sa le ofere arme&" acestora.



Potrivit unui comunicat, &"grupurile teroriste au lansat mai multe atacuri masive&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia trebuie sa inceteze sprijinul pentru ''grupari teroriste'' in regiunea siriana Idleb, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, adaugand ca a lansat atacuri impotriva gruparilor armate sustinute de Ankara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Denuntand atacuri lansate de partea turca in…

- Turcia trebuie sa inceteze sprijinul pentru ''grupari teroriste'' in regiunea siriana Idleb, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, adaugand ca a lansat atacuri impotriva gruparilor armate sustinute de Ankara, relateaza AFP. Denuntand atacuri lansate de partea turca…

- SUA ar putea trimite rachete Patriot in Turcia dupa uciderea unor soldati turci in atacuri atribuite regimului sirian in regiunea Idleb (nord-vestul Siriei), a declarat joi ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza AFP. "Exista o amenintare cu atacuri aeriene, cu rachete impotriva tarii noastre",…

- Forțele turce din nordul Siriei au doboraun elicopter sirian anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului , relateaza AFP potrivit news.ro.Elicopterul a fost doborat in apropiere de satul Qaminas, potrivit acestui ONG si unui corespondent AFP. Autoritatile turce au evocat un ”crash”…

- Cel putin cinci militari turci au fost ucisi luni, intr-un atac de artilerie al fortelor lui Bashar al-Assad asupra unui post de observatie turc, in regiunea Idleb, in nord-vestul Siriei, a anuntat luni Ministerul turc al Apararii, citatde postul turc de televiziune NTV, relateaza Reuters potrivit…

- Un bombardament al forțelor de la Damasc asupra forțelor turce din regiunea Idlib a dus la moartea a patru soldați turci și ranirea altor noua, transmite Reuters potrivit news.ro.Fortele turce au reactionat imediat, distrugand tinte din regiune Idlib, a anuntat Ministerul turc al Apararii…

- Turcia a anuntat duminica ca nu se va retrage din posturile sale de observatie din regiunea Idleb din nord-vestul Siriei, unde fortele regimului de la Damasc, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele incepand cu 16 decembrie, transmite AFP. Armata turca a creat 12 posturi de observatie…

- Explozia, care s-a produs la vest de orasul Ras al-Ain, s-a soldat si cu peste 20 de raniti, a anuntat intr-un comunicat Ministerul turc al Apararii, care acuza de comiterea acestui atentat militia kurda YPG. "Grupul terorist YPG isi continua atentatele care ii vizeaza pe civili. Ucigasii…