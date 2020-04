Rusia a cerut miercuri Iranului sa nu cedeze ''provocarilor'' SUA, pe fondul unei escaladari verbale dupa un incident maritim intre nave americane si vedete iraniene in regiunea Golfului, relateaza AFP. ''Solicitam retinere maxima si sa fim atenti, sa nu cedam provocarilor si retoricii razboiului, sa actionam strict in cadrul normelor si dreptului international'', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zakharova, in cursul unei conferinte de presa. "Moscova a considerat intotdeauna stabilitatea si securitatea in zona Golfului Persic drept unul…