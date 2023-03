Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut joi Republicii Moldova sa puna capat "retoricii confruntationale antiruse", dupa adoptarea de catre parlamentul de la Chisinau a unei declaratii care denunta operatiunea rusa din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia cere autoritaților de la Chișinau „sa opreasca retorica anti-rusa”. Declarația a fost facuta de Maria Zaharova, reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, dupa ce Parlamentul a votat astazi o declarație prin care condamna razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Totodata, Zaharova susține…

- Parlamentul de la Chisinau a votat joi o Declaratie prin care condamna razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei si se alatura eforturilor statelor democratice de infiintare a unui tribunal care sa condamne crimele de razboi comise de regimul de la Moscova. Votul a fost boicotat de Blocul Comunistilor…

- Parlamentul Republicii Moldova condamna razboiul Federației Ruse impotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptata cu votul deputaților PAS in timp ce deputații de opoziție nu se aflau in sala. Parlamentarii solicita Federației Ruse sa inceteze imediat activitațile militare in Ucraina și sa retraga necondiționat…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a reacționat vineri seara la mesajul transmis de MAE rus, conform caruia, un atac asupra regiunii separatiste Transnistria „este un atac asupra Rusiei”. Este vorba despre o „incercare de creare artificiala de tensiuni”, transmite MAE roman, printr-un comunicat.„Ministerul…

- Ministerul de Externe de la Moscova a transmis vineri un comunicat legat de Transnistria, in conditiile in care sustine ca Ucraina ar pregati o „provocare militara" acolo, si avertizeaza SUA, statele membre NATO si Ucraina „sa nu faca inca un pas aventuros", considerand ca orice amenintare la adresa…

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, avertizeaza despre un plan al Moscovei de a destabiliza țara, cu scopul ultim de a rasturna regimul de la Chișinau și a folosi Moldova in razboiul cu Ucraina, transmite Agora. Afirmațiile președintei au fost facute luni, in cadrul unei conferințe de presa. …

- Președinta Maia Sandu a confirmat informațiile privind intențiile Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și a dezvaluit cateva elemente care ar contura o posibila lovitura de stat in Republica Moldova. Președinția Republicii Moldova a transmis, la data de 13 februarie 2023, un comunicat care conține…