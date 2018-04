Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei la București a dat publicitații o scrisoare in care raspunde acuzațiilor in urma scandalului provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. "Inca din data de 4 martie 2018 de la Salisbury (o suburbie a Londrei) au inceput sa apara mesaje controversate despre presupusa tentativa…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Luxemburgul a anuntat miercuri ca isi recheama ambasadorul din Rusia pentru consultari si ca este de acord cu evaluarea Marii Britanii, conform careia Moscova ar putea fi responsabila pentru otravirea fostului spion rus cu un agent neurotoxic de uz militar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- MAE condamna atacul comis la Salisbury Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca România este solidara cu Marea Britanie, condamnând totodata atacul comis la Salisbury împotriva fostului agent…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…