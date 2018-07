Stiri pe aceeasi tema

- Maria Butina, 29 de ani, care deține cetațenia rusa, a fost inculpata de autoritațile americane pentru consiprație de a acționa in folosul serviciilor de spionaj ruse prin infiltrarea in grupuri politice din SUA, informeaza site-ul postului BBC News. Rusoaica a dezvoltat legaturi stranse cu membri ai…

- O rusoaica a fost arestata in Statele Unite pentru spionaj in favoarea Moscovei. Anunțul a fost facut de Departamentul american al Justiției, care a menționat ca tanara a stabilit legaturi cu cetațeni ai SUA și s-a infiltrat in grupuri politice.

- Departamentul american al justitiei a anuntat arestarea unei rusoaice acuzata de conspiratie ca agent al guvernului de la Moscova, prin dezvoltarea de legaturi cu cetateni americani si prin...

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Ea a fost arestata preventiv duminica si va fi audiata miercuri…

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…

- ″Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia’, le-a declarat jurnalistilor Iuri Usakov, consilier de politica externa al Kremlinului, inaintea intalnirii la varf ce va avea loc luni, in capitala finlandeza Helsinki. ‘Situatia in relatiile bilaterale este foarte proasta. Trebuie…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters. Departamentul…