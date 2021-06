Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anuntat, duminica, intr-un comunicat, ca persoanele care vor fi vaccinate in urmatoarea perioada vor participa la o loterie prin care pot castiga o masina, relateaza AFP. “In perioada 14 iunie – 11 iulie, cetatenii care vor face prima data vaccinul impotriva…

- Primarul Moscovei, Sergehi Sobianin, a decretat, sambata, o saptamana de vacanta pentru locuitorii orașului. Scopul este incetinirea raspandirii epidemiei de Covid – 19. Moscova s-a confruntat in ultima vreme cu o creștere abrupta a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. „Saptamana aceasta,…

- In capitala rusa s-a deschis o expoziție unica, dedicata celui mai cunoscut automobil din perioada sovietica, celebrul Moskvici. Este singurul autoturism care poarta numele unui oraș - Moscova, s-a vandut masiv pe piața externa și era destul de popular și in Romania.

- Pentru a-si stimula cetatenii sa se imunizeze impotriva Covid-19, Polonia va lansa o loterie cu premii de pana la 1 milion de zloti (aproape 1,1 milioane de lei), a declarat marti ministrul responsabil cu programul de imunizare, relateaza Reuters. 69% dintre polonezi au declarat ca vor sa se vaccineze.

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, s-a aratat scandalizat de lentoarea cu care avanseaza vaccinarea anti-COVID-19 in capitala rusa, ai carei locuitori refuza in mare parte sa se vaccineze chiar daca exista seruri din abundenta, iar rata mortalitatii este ridicata, scrie Agerpres. „Oamenii continua…