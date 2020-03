Moscova: Cei care nu respectă regula izolării la domiciliu riscă până la 5 ani de închisoare Autoritațile din Moscova, capitala Rusiei, amenința cu pedepse de pâna la cinci ani de închisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamâni dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters.



Municipalitatea a anunțat un &"regim de alerta foarte ridicata&" și a impus masuri suplimentare, joi, pentru a preveni o raspândire a maladiei în capitala rusa.



