- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Președintele rus Vladimir Putin a organizat, vineri, la Moscova, un concert grandios cu zeci de mii de spectatori, pentru a celebra razboiul și anexarea Crimeei și a urcat pe scena cu un discurs halucinant. Propaganda deplasata a Kremlinului se aseamana izbitor cu manifestațiile organizate in Coreea…

- Ministrul rus adjunct de Externe, Serghei Riabkov, a declarat ca Moscova a avertizat SUA ca armata rusa ar putea ținti transporturile occidentale de echipamente militare catre Ucraina, relateaza New York Times. Riabkov a spus, sambata, la televiziunea de stat ca Rusia „a avertizat SUA ca pomparea armelor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Sambata, a treia a razboiului din Ucraina, a inceput cu lupte grele pe strazile din Kiev. Armata și civilii ucraineni opun ocupanților ruși o rezistența la care Kremlinul nu se aștepta potrivit seviciilor internaționale. Raiduri aeriene au fost raportate in cel puțin șase orașe din Ucraina, scrie presa…

- Scene dramatice au fost surprinse, joi, in Ucraina. Un atac aerian a fost transmis chiar in direct pe Facebook. O racheta lovește o locuința, pe fundal se aude plansetul unui copil, iar oamenii disperați coboara in subsolul casei. sursa video: Facebook Autoritațile au declarat ca au inregistrat 203…