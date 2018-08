Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat joi ca autoritațile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sancțiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.Purtatorul…

- Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sanctiona Rusia in dosarul otravirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, in martie, in orasul englez Salisbury, relateaza The Associated Press conform News.ro . Aceste sanctiuni transmit ”un mesaj fara echivoc Rusiei, potrivit…

- Ambasada Rusiei la Washington a catalogat drept "draconice" noile sanctiuni impuse de SUA in legatura cu cazul atacului neurotoxic comis in Marea Britanie, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, adaugand ca aceste restrictii se bazeaza pe "acuzatii fanteziste".

- Rusia a comis un atac care a avut drept rezultat moartea unui cetatean britanic, a declarat luni ministrul britanic al apararii Gavin Williamson, ce a facut astfel o legatura intre Moscova si femeia de 44 de ani decedata duminica dupa ce a fost otravita cu agentul neurotoxic Noviciok, transmite Reuters,…

- Consulatul britenic din Sankt Petersburg, a carui inchidere a fost dispusa de Moscova dupa ce a fost acuzata de Londra ca i-a otravit pe fostul dublu agent rus Serghei Skropal si pe fiica sa Iulia, si-a pus capat activitatilor, a anuntat ambasadorul Marii Britanii in Rusia, relateaza AFP conform News.ro…

- Liderul de la Kremlin a afirmat ca isi doreste of Uniune Europeana "unita si prospera", afirmand ca Blocul comunitar este cel mai importtant partener comercial si economic al tarii sale."Trebuie sa dezvoltam cooperarea cu UE. Nu avem obiectivul de a diviza nimic si pe nimeni in UE", a declarat…

- Medici care i-au ingrijit pe un fost spion rus si pe fiica acestuia dupa ce au fost otraviti cu un agent neutorotoxic, in Marea Britanie, afirma ca nu cunosc persectivele starii sanatatii lor pe termen lung si ca au crezut, initial, ca incidentul a fost mult mai grav, relateaza Reuters. Serghei Skripal…