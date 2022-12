Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denuntat sambata decizia luata in ajun de Republica Moldova de a suspenda licenta de emisie a sase posturi de televiziune, masura pe care Moscova a calificat-o drept ''cenzura politica'', relateaza Reuters.

- Rusia a anuntat marti expulzarea unui angajat al Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, drept raspuns la o masura similara a Chisinaului si pe fondul unei crize in relatiile bilaterale dupa ce fragmentele unei rachete ruse doborate de Ucraina au cazut pe teritoriul unui sat din R.Moldova, a transmis…

- Intaistatatorul Bisericii Greco-Catolice din Ucraina, Sviatoslav Sevciuk, a declarat luni - in cadrul unei intalniri cu Papa Francisc la Vatican - ca nu poate exista dialog cu Rusia atat timp cat Moscova considera statul vecin pe care l-a invadat in februarie drept o colonie ce trebuie subjugata,…

- Regatul Unit l-a atentionat luni pe presedintele rus Vladimir Putin ca vor exista consecinte grave daca Moscova va utiliza arme nucleare in Ucraina si a atentionat ca un astfel de pas va schimba natura conflictului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite vor continua sa ia masuri practice si agresive pentru a-i ingreuna Iranului vanzarea de drone si rachete catre Rusia, a declarat marti adjunctul purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Vedant Patel, care a adaugat ca Washingtonul detine o serie de instrumente pentru a trage…

- Republica Moldova ar putea retrage cetatenia in cazul acelor persoane care merg sa lupte de partea Rusiei in Ucraina, dupa ce au fost chemate la arme intrucat detin si cetatenia rusa, a anuntat luni presedintele moldovean Maia Sandu, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Saptamana trecuta presedintele…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

- Un responsabil prorus numit de Moscova in administratia din regiunea Zaporojie (sudul Ucrainei) a declarat joi ca trupele ucrainene trebuie sa paraseasca imediat regiunea, in mare parte controlata de fortele ruse, intrucat, in caz contrar, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia vor…