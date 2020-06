Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declarație emisa recent de catre Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse se arata ca Rusia a declarat persona non grata și a dispus expulzarea a doi diplomați cehi ca represalii pentru o mutare diplomatica similara a guvernului de la Praga asupra a doi dintre diplomații...

- CHIȘINAU, 15 iun - Sputnik, Nikolai Protopopov. Mii de militari, sute de tancuri, avioane de lupta și „amenințarea” unui atac din est - exercițiile militare de amploare Defender Europa 2020 sunt in plina desfașurare. SUA trebuie sa-și reafirme disponibilitatea de a sprijini aliații din Europa. Sarcina…

- Rusia il va invita pe presedintele francez Emmanuel Macron la parada militara pentru marcarea victoriei impotriva Germaniei naziste, ce va fi organizata anul acesta pe 24 iunie la Moscova, dupa ce a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi un responsabil al diplomatiei ruse, informeaza…

- Mai multe oficialitati americane au in vedere Polonia ca viitoare gazda a arsenalului nuclear al SUA in Europa, dupa ce social-democratii germani au redeschis dezbaterea despre tara care ar trebui sa ramana sub umbrela protectoare a Washingtonului. Ultimele evolutii au nemultumit insa Rusia, puternicul…

- Mișcarea Civica Europeana din Republica Moldova constata degradarea catastrofala a puterii de stat, care vizeaza principalele instituții - Președinția, Parlamentul, Guvernul, Justiția. Marile așteptari ale cetațenilor Republicii Moldova, dupa ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare,…

- In ultimele zile, in mai multe state europene au avut loc mai multe protesteste fata de restrictiile impuse pentru combatere Pandemiei Covid-19. Presa germana scrie ca acestea au fost instigate, prin campanii de dezinformare, sustinute din Rusia, mai ales prin retelele sociale.

- Putin și Trump și-au pus semnaturile pe aceeași hartie. Presedintii Statelor Unite, Donald Trump , si al Rusiei, Vladimir Putin , au publicat, sambata, o declaratie comuna, catalogata de experți drept ”rara”. Cei doi semneaza același document pentru a comemora intalnirea dintre trupele americane si…