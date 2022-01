Moscova aşteaptă un răspuns şi de la OSCE privind preocupările sale de securitate, spune Lavrov Ministrul rus de externe Serghei Lavrov vrea ca Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE) sa raspunda la cerintele de securitate ale Moscovei formulate în criza legata de Ucraina.



O scrisoare în acest sens urma sa fie remisa vineri OSCE, a mentionat Lavrov într-un interviu, relateaza Agerpres.



&"Daca încercarile noastre de a conveni asupra unor principii reciproc acceptabile pentru asigurarea securitatii în Europa nu duc la vreun rezultat, atunci vom lua masuri de raspuns&", a spus seful diplomatiei ruse.



&"Daca ar fi dupa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat ca forțele externe ostile sucesc în mod deliberat mințile ucrainenilor și îi pregatesc pentru agresiune împotriva vecinilor cu scopul de a „îneca în sânge frația ruso-ucraineana”, relateaza Kommersant.Lukașenko…

- "Daca va fi confruntare sau colaborare, Vladimir Putin o va decide", a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, in contextul in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, urmeaza sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre criza din Ucraina, relateaza AFP. "Acum mingea…

- ”Cât explozibil ar încapea aici?” a întrebat un expert ucrainean în eliminarea bombelor, ridicând o bufnița de pluș cu albastru și galben în fața elevilor uimiți care participau joi la exerciții pentru situații de urgența la școala lor din Kiev, relateaza…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a raportat peste 200 de violari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, informeaza sambata DPA. OSCE monitorizeaza conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatisti sustinuti de Rusia in zonele Donetk…

- Moscova a avertizat luni din nou privind un posibil raspuns militar in lipsa acțiuni politice fața de ingrijorarile exprimate privind acțiunile NATO in regiune, potrivit Reuters . Dupa ce provocat ingrijorare in lumea occidentala prin masarea de trupe la granița cu Ucraina, Rusia a trimis saptamana…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. ‘Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc pentru…