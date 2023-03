Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Moscova discuta, miercuri, noi amendamente legislative care intaresc si mai mult legile de cenzura ale tarii, prevazand pana la 15 ani de inchisoare pentru discreditarea fortelor armate si a organizatiilor militare voluntare, cum ar fi Grupul Wagner, relateaza Reuters, citat de…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

- Distanțarea intre puterile mondiale și Rusia se adancește! Potentialele nucleare ale țarilor precum Marea Britanie si Franța vor fi de acum inainte considerate de Moscova ca un singur „pumn” cu Statele Unite, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov. Fii la curent cu cele mai…

- Autoritatile din Rusia au cerut Ambasadei SUA la Moscova sa nu mai raspandeasca "știri false" cu privire la operațiunea militara din Ucraina și au amenințat ca vor expulza diplomați americani, a informat marți agenția de presa TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Administratia Vladimir Putin a acuzat, miercuri, Washingtonul de distrugerea cadrului de efectuare a inspectiilor reciproce la bazele nucleare stabilit prin Noul Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), dupa ce Statele Unite au criticat atitudinea Moscovei, informeaza Mediafax.…

- Noua ambasadoare a Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduita luni de o multime de oameni care scandau sloganuri antiamericane in timp ce aceasta intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-si prezenta acreditarile diplomatice, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Deficitul bugetar al Rusiei in 2023 este posibil sa fie mai mare decat cel planificat la 2% din PIB, in conditiile in care plafonarea pretului petrolului diminueaza veniturile din exporturi ale Rusiei, a declarat luni ministrul Finantelor, Anton Siluanov, o noua povara fiscala intr-un moment in care…