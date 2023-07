Moscova arată spre SUA și NATO pentru susținerea atacurilor cu drone comise de Ucraina pe teritoriul Rusiei Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Statele Unite(SUA) si Alianta Nord-Atlantica(NATO) de sustinerea atacurilor cu drone comise de Ucraina pe teritoriul Rusiei, in contextul incidentelor produse la periferia Moscovei, informeaza BLACKNEWS.RO . Ministerul rus de Externe a comunicat, marti seara, ca fortele ucrainene nu ar fi putut lansa atacurile cu drone in Moscova fara ajutorul Statelor Unite si al NATO. „Aceste atacuri nu ar fi posibile fara ajutorul oferit regimului de la Kiev de Statele Unite si de aliatii din cadrul NATO. Occidentul pregateste piloti ucraineni de drone si le ofera… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

