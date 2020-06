Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Uniunii Europene, care sunt nerabdatoare sa isi relanseze economiile, sunt pregatite sa nu permita accesul americanilor pe teritoriul lor, pentru ca Statele Unite nu au reusit sa tina sub control pandemia de coronavirus, a relatat marti New York Times, citand liste preliminare cu calatorii din…

- SUA au reprosat luni Chinei ca practica politica ''scaunului gol'' in prima zi a convorbirilor ruso-americane despre dezarmare, publicand fotografii ale locurilor neocupate flancate de drapele ale Republicii Populare Chineze, care nu avea nicio legatura cu aceasta, potrivit Beijingului,…

- Coordonatorul guvernului german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a avertizat sambata ca planurile Statelor Unite de a retrage mii de soldati din Germania ar putea deteriora semnificativ relatiile germano-americane, noteaza Agerpres. „Relatia germano-americana ar putea fi grav afectata de…

- Conform publicatiei Focus, preluate de Agerpres, cativa membri ai aripii de tineret a Partidului National Democrat (NPD), de extrema dreapta, si ai micului partid extremist A Treia Cale au incheiat o pregatire paramilitara in care participantii au fost instruiti sa foloseasca arme si explozivi, precum…

- Oficialii din securitate și aparare de la Pentagon au fost cuprinși de un disconfort crescand și profund dupa ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca este pregatit sa foloseasca armata impotriva protestatarilor, luni, relateaza CNN.

- Strainii care au fost in Brazilia in ultimele doua saptamani au interdicție sa patrunda pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, informeaza Agerpres.Anunțul afost facut de catre oficialii americani, la doua zile dupa ce taralatino-americana a devenit numarul doi la nivel mondial in privinta numaruluide…

- SUA se va retrage din acordul „Cer deschis”, a confirmat joi președintele american Donald Trump. Președintele american a explicat ca a fost obligat sa ia aceasta decizie in urma acțiunilor Rusiei, iar denunțarea acordului din partea SUA va determina Rusia sa renegocieze, potrivit Digi24.Acordul „Cerdeschis”,…