Moscova anunţă un armistiţiu la Mariupol, joi, pentru evacuarea civililor (minister) Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri seara un "regim al tacerii", sau o incetare locala a focului, cu incepere de joi de la orele 10.00 (07.00 GMT) in portul ucrainean asediat Mariupol, pentru a evacua civilii, noteaza AFP preluat de agerpres.

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press.

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar" accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol.

- In urma atacurilor de duminica dimineata, asupra localitatii Starichi si a bazei militare Iavoriv, din apropiere de granita poloneza, Moscova anunta ca au fost ucisi "pana la 180 de mercenari straini", relateaza AFP, potrivit news.ro

- Zelenski a acuzat armata rusa ca a vizat in mod deliberat evacuarea civililor dupa ce discutiile cu Moscova au stabilit coridoare pentru evadarea acestora, relateaza Agence France-Presse.

- Fortele ruse continua sa bombardeze Mariupol si imprejurimile sale. Ministerul rus al Apararii anunța ca „din cauza lipsei de voința a parții ucrainene de a influența naționaliștii sau de a prelungi incetarea focului, operațiunile ofensive in zona Mariupol au fost reluate de la ora 18:00".

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca nimeni nu a folosit sambata cele doua coridoare umanitare create in apropierea oraselor ucrainene Mariupol si Volnovaha si a acuzat ca "nationalisti" ucraineni au impiedicat civilii sa plece, a relatat agentia de presa RIA, preluata de Reuters, anunța Agerpres.

- Rușii respecta acordul cu Ucraina și faciliteaza un cordon umanitar destinat evacuarii populației civile. In orașul Mariupol, acolo unde situația este una extrem de grava, deja a inceput evacuarea civililor.

- Ministrul Afacerilor Externe din Polonia, Zbigniew Rau, președinte in exercițiu al OSCE, face apel la incetarea temporara a focului in Ucraina, pentru permite evacuarea civililor din Kiev și furnizarea de ajutor umanitar.