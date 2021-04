Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite asteapta fapte si nu vorbe din partea Rusiei, dupa anuntul Moscovei referitor la inceperea retragerii trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei cu Ucraina si in peninsula Crimeea anexata, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agrepres. Purtatorul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii prezentei militare a Rusiei la frontiera…

- Președintele Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul sa nu treaca peste ”liniile roșii” ale Rusiei, spunand ca Moscova va raspunde rapid și dur la orice provocari, astfel incat cei care care le-au facut iși vor regreta acțiunile, potrivit Reuters.Declarațiile liderului de la Krmelin vin intr-o…

- Prima reprezentativa a Romaniei intalneste, sambata, la Soci, selectionata Rusiei, in prima partida a editiei 2021 a Rugby Europe Championship. Competitia conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Conform regulamentului, primele doua echipe din grupa se califica direct la turneul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- „Cred ca este imperativ ca presedintii sa se intalneasca. Experienta arata ca este necesar sa se intalneasca si sa negocieze”, a afirmat Gorbaciov, citat de agentia rusa Interfax.„Este clar ca esentialul este sa se evite un razboi nuclear. Intrucat o astfel de problema trebuie evitata, este imposibil…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…