Armata rusa a "eliberat complet" zonele rezidentiale din Severodonetk, oras din estul Ucrainei, in prezent epicentrul luptelor din regiune, a afirmat ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, citat de AFP.

Aliații Rusiei sunt sub presiune și Moscova le va oferi toata asistența necesara, a declarat marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, citat de Interfax.

Rusia isi incetineste ofensiva in Ucraina in mod deliberat, pentru a permite evacuarea civililor, a afirmat marti ministrul apararii rus Serghei Soigu, transmite Reuters cu referire la Agerpres.ro . „Sunt declarate incetari ale focului si sunt create coridoare umanitare pentru a scoate oamenii din asezarile…

Rusia se lauda ca a cucerit Mariupol, orașul de la Marea Azov, iar anunțul a fost facut joi de insuși ministrul apararii, Serghei Șoigu, care a venit sa-i dea personal vestea lui Vladimir Putin, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin. Ministrul apararii disparuse din viața publica de mai mult timp…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a raportat președintelui rus Vladimir Putin ca orașul Mariupol e cucerit și ca in ciuda opoziției militanților, peste 142 de mii de cetațeni au fost evacuați in Mariupol, iar toți ostaticii din port au fost eli

Serghei Șoigu a precuzat, marti, ca „principalul obiectiv" al Moscovei in Ucraina este „eliberarea" regiunii Donbas, un semn ca Moscova ar putea viza de acum acum obiective mai limitate, in fața rezistenței acerbe a Ucrainei. „Principalele sarcini ale primei etape a operațiunii au fost finalizate. Potențialul…

Au fost ridicate intrebari cu privire la locul unde se afla ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, in urma unor rapoarte conform carora acesta nu a fost vazut in public de aproape doua saptamani, in ciuda faptului ca era responsabil de invazia Moscovei