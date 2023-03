Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a promulgat, marți, suspendarea participarii Rusiei la New START, ultimul tratat de dezarmare nucleara cu SUA. Reacția ministrului roman de Externe nu a intarziat sa apara. Bogdan Aurescu a reiterat sprijinul Romaniei pentru Tratat.

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, a promulgat, marti, suspendarea participarii Rusiei la New START, ultimul tratat de dezarmare nucleara care mai era inca in vigoare cu Statele Unite. Informatia a fost publicata pe site-ul oficial de informatii juridice din Rusia, decizia intrand, astfel, imediat in vigoare.

- Pericolele la adresa securitații Republicii Moldova se inmulțesc, dupa ce in ultimele saptamanii Chișinaul a primit confirmari din partea Kievului, dar și din partea partenerilor sai occidentali, ca Rusia și-a actualizat planurile de destabilizare a Republicii Moldova, odata cu inceperea ofensivei de…

- Rusia a anunțat ca suspenda participarea la Tratatul cu SUA privind armele nucleare, relateaza Realitatea PLUS. Anunțul lui Vladimir Putin de marți creeaza o ingrijorare maxima in intreaga lume dupa anunțul președintelui Rusiei de a suspenda acest tratat. „Ma vad nevoit sa anunț astazi ca Rusia iși…

- Secretatul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, in urma anunțului președintelui rus Vladimir Putin privind retragerea Rusiei din tratatul New START cu SUA, pentru controlul armelor nucleare, ca Moscova demonteaza intreaga arhitectura de control al armelor. „Regret decizia de astazi de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, in discursul adresat parlamentului, ca Rusia isi suspenda participarea la tratatul New START (Noul START, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parti, transmit…

- Vladimir Putin a declarat marti, in discursul adresat Parlamentului rus, ca Moscova isi suspenda participarea la tratatul New START (Noul START, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parti.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sustinut marti un discurs in fata camerelor reunite ale parlamentului rus timp de aproape doua ore, la finalul caruia a anuntat ca Rusia isi suspenda participarea din tratatul New START pe care il au cu Statele Unite, singurul care mai era in vigoare in domeniul nuclear. …