Stiri pe aceeasi tema

- 156 de femei și copii au fost evacuati din uzina Azovstal prin intermediul unui coridor umanitar și se afla acum la Zaporojie, a anunțat, in noaptea de marți spre miercuri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau zilnic adresat națiunii, citat de The Guardian. “In sfarsit, avem primul…

- Armata rusa și cea a autoproclamatei Republici Populare Donețk („DNR”) au luat cu asalt uzina „Azovstal” din Mariupol. Informația a fost publicata de presa rusa. Potrivit RIA Novosti, pe teritoriul uzinei se aud focuri de arma și se vede un fum dens. Ministerul rus al Apararii a acuzat batalionul Azov…

- O suprafața imensa cu instalații industriale dezafectate, cladiri distruse și nici urma de oameni. Așa arata acum combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, ultimul obiectiv din orașul-port de la Marea Azov care nu a fost capturat de forțele ruse. Uzina in care se adapostesc aparatorii ucraineni și…

- Ministerul Apararii de la Moscova a dat un nou ultimatum militarilor ucraineni care se afla la complexul metalurgic „Azovstal” din Mariupol, solicitandu-le sa depuna armele – potrivit unui comunicat postat, marti noaptea, pe site-ul institutiei. „Avand in vedere principiile strict umanitare, Fortele…

- Rusia a cerut marți forțelor ucrainene și luptatorilor straini blocați in uzina metalurgica Azovstal din orașul Mariupol sa depuna armele pana la ora 12.00, ora Moscovei (09.00 GMT), relateaza Reuters. Mariupol, care a fost incercuit de trupele ruse timp de saptamani, a cunoscut cele mai aprige lupte…

- Rusia indeamna marti intreaga armata ucraineana sa "depuna armele", iar pe ultimii aparatori de la Mariupol sa-si inceteze "rezistenta smintita", un apel pe care-l lanseaza dupa ce Kievul a anuntat ca Moscova a lansat o ofensiva majora in estul separatist ucrainean, relateaza AFP. "Nu va fortati norocul.…

- Rusia a cerut din nou marți ca intreaga armata ucraineana sa „depuna armele” și ca aparatorii ramași la Mariupol sa inceteze „rezistența lor fara sens”.„Nu provocați destinul, nu va forțați norocul, luați singura decizie corecta – incetați operațiunile militare și depuneți armele”, a transmis Ministerul…

- Lupte intense in orasul port Mariupol. Rusii au patruns in oras. Ucraina a pierdut accesul la Marea Azov Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente.…